В городском округе Кашира началась акция по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Мероприятие под названием «Доброе дело — нашим защитникам» организовано Каширским волонтерским штабом и проходит с 7 апреля по 9 мая в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Прием гуманитарной помощи расположен в Каширском молодежном центре. В эти выходные, 12 и 13 апреля, в КМЦ будет проводиться сбор гуманитарной помощи.

Среди необходимых на данный момент вещей: одежда и обмундирование, инструменты (в том числе мультитулы, фонарики, батарейки и так далее), продукты питания длительного хранения (консервы, крупы, чай, кофе, сладости), медикаменты (перевязочные материалы, обезболивающие, антисептики), средства личной гигиены.

Организаторы акции обращают внимание на то, что все передаваемые продукты питания и лекарственные средства должны иметь действующий и длительный срок годности.

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