В Кашире состоялась церемония открытия мемориальной доски

В Кашире увековечили память Героя СВО Валентина Сергеевича Серегина. Торжественная церемония открытия мемориальной доски с его именем состоялась в деревне Богатищево. Памятную доску закрепили на фасаде здания школы, которую окончил Герой.

В мероприятии приняли участие родные Валентина Сергеевича Серегина — мама Любовь Леонидовна и сестра Надежда Сергеевна, глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов, заместитель председателя окружного Совета депутатов Игорь Кручинин, представители администрации, ветеранских организаций, школьники, жители.

«Валентин Сергеевич Серегин был рядовым специального подразделения „Медведи“. Выполняя боевые задачи, он погиб во время штурма в районе поселка Крынки. Мы позаботимся о сохранении памяти о Герое и окажем всяческую поддержку его близким», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Валентин Сергеевич Серегин родился в Красноярске, в 4 года вместе с родителями переехал в деревню Растовцы. Закончил Богатищевскую среднюю школу, получил профессиональное образование. На срочной службе в армии принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе.

В 2023 году принял решение участвовать в специальной военной операции. Был гранатометчиком, рядовым Главного разведывательного управления, специального подразделения «Медведи», воинской части № 71474. Погиб 17 ноября 2023 при выполнении боевого задания во время штурма в Херсонской области, в районе поселка Крынки.

Награжден посмертно орденом Мужества. Похоронен в деревне Растовцы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.