В Истре завершат мемориал героям СВО в 2026 году

Мемориальный комплекс в память о погибших участниках спецоперации завершают на Аллее Славы в Истре. Часовня и основные элементы ансамбля уже построены, открыть объект планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работа над архитектурным ансамблем началась в 2024 году. Сначала была утверждена концепция и определено расположение фигур мемориала, затем мастера приступили к отливке скульптур. Параллельно разработали проект часовни, в основание которой в октябре 2024 года заложили «Капсулу памяти» как символ общей молитвы и благодарности.

Сегодня строительная часть комплекса завершена. Часовня выполнена в классическом стиле без излишнего декора. Восьмигранное здание высотой 18 метров венчают купола с орлами и крестом, освященные в начале декабря 2025 года. В нишах размещены мозаичные ростовые фигуры святых — покровителей русского воинства.

Внутри продолжаются отделочные работы. В мозаичном исполнении создан образ Августовской Божией Матери, над которым работали известные российские художники-мозаичисты. Проект реализуют на народные средства с участием архитекторов и строителей из разных регионов страны.

Рядом с часовней установлена бронзовая скульптурная группа на постаменте из черного гранита и белого мрамора. В ближайшее время на мемориале золотыми буквами высекут имена жителей Истры, погибших в зоне проведения спецоперации. Весной планируется начать благоустройство прилегающей территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.