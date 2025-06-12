В Истре определили победителей III этапа межрегионального турнира по плаванию среди ветеранов СВО «Кубок СВОих»

Более 80 спортсменов вышли на старт третьего этапа межрегиональных соревнований по плаванию среди ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции «Кубок СВОих» в Подмосковье. Борьбу за медали турнира вели представители 13 регионов России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Всех приветствую на этом прекрасном мероприятии. Хочу выразить громкие слова благодарности организаторам этого турнира, фонду «Защитники Отечества». Я сам являюсь социальным координатором фонда и понимаю, как важны для нас, ветеранов, такие мероприятия. Поздравляю жителей Истры с Днем города и всех нас с Днем России!» – приветствовал участников ветеран СВО Дмитрий Струнов.

Участниками соревнований стали команды из Москвы, Севастополя, Республики Татарстан, Краснодарского края, Республики Удмуртия, Белгородской, Владимирской, Калужской, а также Рязанской, Липецкой и Смоленской областей, а также 18 атлетов из ЛНР и четыре – из ДНР. Подмосковье на турнире представляли пять спортсменов.

«Рад приветствовать вас на гостеприимной земле Подмосковья в Истринском муниципальном округе, где уже стало хорошей традицией проводить соревнования с участием ветеранов боевых действий. Пользуясь случаем, хочу выразить слова искренней благодарности вам за подвиг, который вы совершили во имя мира на нашей земле. Каждый из вас, являясь ветераном боевых действий, прежде всего своим примером показывает, как нужно относиться к жизни. Безвыходных ситуаций не бывает. Никто, кроме нас. С праздником и успехов!» – сказал депутат Московской областной Думы, ветеран боевых действий в Афганистане Владимир Вшивцев.

Соревнования, приуроченные ко Дню России, прошли в бассейне спортивного комплекса «Арена-Истра». Спортсмены состязались в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем в абсолютной категории и в категории лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Победителей определяли в восьми категориях.

«Первый турнир прошел 21 ноября 2024 года. И прошел с большим успехом. Ребята попросили проводить такие соревнования как можно чаще. Мы к ним прислушались. И вот сейчас проходит третий турнир. Это предфинальный этап. Следующий будет проводиться в Самаре, на форуме «Россия — спортивная держава» с 20 по 22 октября. Спорт дает возможность работать над собой. Он помогает ребятам, которые вернулись в мирную жизнь, обрести новые цели, поставить себе новые задачи и идти к ним, несмотря ни на что», – сказал заслуженный мастер спорта, чемпион и рекордсмен мира по плаванию, организатор турнира «Кубок СВОих» Андрей Арбузов.

Первый этап межрегиональных соревнований «Кубок СВОих» прошел в Истре в ноябре 2024 года. В рамках второго этапа спортсмены соревновались в Казани в канун 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне – 8 мая 2025 года. Отметим, что амбассадором Кубка выступает герой СВО, кавалер ордена Мужества, участник программы «Время Героев», майор Роман Гришин.

«Я попал на СВО, защищал свою Родину. В 2022 получил первое тяжелое ранение, в 2023 второе, которое уже привело к болезни. Восстанавливался я все время через спорт. Спорт помогал мне, спорт мотивировал не только меня, но и моих товарищей. Я с детства занимался плаванием. Сейчас тоже занимаюсь. Также мы развиваем Школу адаптивного спорта в Рязанской области. Собираем ветеранов. На «Кубок СВОих» я с радостью заявился. В принципе, был уже готов, так как готовился к чемпионату России по плаванию», – поделился эмоциями ветеран СВО, победитель «Кубка СВОих» в составе сборной Рязанской области Николай Тимофеев.

Основная цель турнира – реабилитация и социальная адаптация ветеранов боевых действий и участников СВО посредством вовлечения в спортивную деятельность.

«Я занимался плаванием, плавал для себя. Оказался на Кубке благодаря фонду «Защитники Отечества». Я работаю там, и мне предложили поучаствовать. Важно, чтобы ребята с ранениями знали, что они могут быть востребованы, если захотят. Многие думают, что инвалид – это всё, жизнь закончена и теряются. Я хочу показать на собственном примере, что жизнь продолжается, все только начинается. Главное — полюбить себя, принять себя и идти дальше. Вот моя задача», – рассказал участник соревнований в составе команды ЛНР Дмитрий Сторонов.

Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России» при поддержке государственного фонда «Защитники Отечества», фонда «Наш Спорт» и академии плавания Андрея Арбузова «Волна за Волной».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.