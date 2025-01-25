В Иркутской области загорелся пункт сбора помощи для бойцов СВО

Прошедшей ночью произошло возгорание в пункте сбора помощи для бойцов СВО, который расположен в здании воскресной школы при храме Николая Чудотворца в городе Вихоревка Иркутской области, сообщил глава муниципалитета Николай Дружинин.

«К счастью, никто из волонтеров не пострадал. Однако выяснилось, что сгорело оборудование и большой объем гуманитарной помощи, которую заботливо собирали наши жители», — написал Дружинин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в ближайшее время волонтерскому центру будет предоставлено новое помещение. также будет восстановлено пострадавшее оборудование и оказана другая необходимая поддержка.

Дружинин добавил, что в настоящее время ведется поиск нового помещения для воскресной школы, чтобы дети и взрослые могли продолжить занятия.