В Химках собрали гуманитарную помощь для участников спецоперации

Единый день сбора помощи для участников спецоперации прошел 2 ноября в ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» в Химках. Акцию приурочили ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В сборе участвовали глава Химок Инна Федотова, депутат Московской областной думы Николай Томашов, ветеран СВО Владислав Степушин, депутаты «Единой России», представители «Молодой Гвардии», Общественной палаты и общественных организаций. К акции присоединились учащиеся Российской международной академии туризма, ветераны, семьи участников СВО и жители города.

«Вместе мы собрали и передали для фронта генераторы, квадрокоптеры, продукты и, конечно, сладости. Люди идут с самого утра, несут теплые вещи, медикаменты», — рассказала Инна Федотова в своих соцсетях.

Принять участие в акции мог каждый желающий. Сбор организовали для поддержки бойцов на передовой в преддверии Дня народного единства, который отмечают 4 ноября. Всего с начала СВО из Химок на фронт направили более 650 тонн гуманитарной помощи.

Новую партию груза собирают в общественной приемной «Единой России» по адресу: проспект Мельникова, д. 12, а также в ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» на ул. 9 Мая, д. 18Б. Помощь принимают по будням с 9:00 до 18:00.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.