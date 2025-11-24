В Химках провели турнир по настольному хоккею для участников СВО

24 ноября государственный фонд «Защитники Отечества» и Российская федерация настольного хоккея организовали и провели турнир по настольному хоккею для участников СВО в филиале № 8 госпиталя имени Бурденко. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования прошли по классической схеме: квалификационный этап и матчи плей-офф. Участники показали настоящий спортивный характер.

В церемонии награждения приняли участие руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова и начальник филиала № 8 ФГБУ «ГВКГ им. Н. Н. Бурденко» Сергей Хвостов.

«Такие мероприятия очень важны для наших ребят. Они позволяют отвлечься от существующих проблем, даже ненадолго вернуться в детство. Улыбки на лице и веселый азарт в глазах говорят сами за себя. Задача нашего Фонда поддерживать ребят в этот непростой период лечения и реабилитации», — отметила социальный координатор регионального отделения государственного фонда «Защитники Отечества» в Химках Евгения Евсеева.

Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает всестороннюю помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Помимо оформления документов, сотрудники фонда занимаются решением вопросов дополнительного образования, трудоустройства, организацией надомного ухода и адаптацией жилья под индивидуальные потребности. Организация спортивных турниров является частью мер по поддержке и реабилитации участников СВО. Такие мероприятия помогают улучшить настроение и способствуют социальной адаптации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.