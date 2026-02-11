В Химках прошла литературная встреча в честь освобождения Азова

Литературную встречу, посвященную освобождению Азова от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году, провели 9 февраля в театре «Наш дом» в Химках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие в театре «Наш дом» было приурочено к годовщине освобождения Азова, который находился в оккупации более 190 дней. За это время нацисты казнили около 600 мирных жителей, еще 5 000 человек были отправлены на работы в Германию.

Депутат Химок Татьяна Кавторева отметила, что эта дата стала уроком патриотизма и напоминанием о цене свободы и справедливости. Участникам встречи рассказали об истории освобождения города и ключевых этапах военной операции. В 2017 году Азову присвоили звание Города воинской доблести.

Депутат Глеб Демченко подчеркнул, что освобождение Азова стало важным этапом освобождения южных территорий, а жители города до сих пор поддерживают Донбасс в ходе специальной военной операции. Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная добавила, что такие мероприятия помогают осмыслить связь между прошлым и настоящим.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.