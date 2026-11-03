В Химках прошел единый день сбора гуманитарной помощи для участников СВО

В преддверии Дня народного единства в региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» прошел единый день сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

В сборе приняли участие глава городского округа Химки Инна Федотова, депутат Московской областной Думы Николай Томашов, ветеран СВО Владислав Степушин, депутаты «Единой России», представители организации «Молодая Гвардия», Общественной палаты и общественных организаций, депутаты, ученики Российской Международной Академии Туризма, ветераны и семьи участников СВО, а также неравнодушные жители города.

«Вместе мы собрали и передали для фронта генераторы, квадрокоптеры, продукты и, конечно, сладости, чтобы порадовать наших героев. Люди идут с самого утра, несут теплые вещи, медикаменты», — рассказала Инна Федотова в своих соцсетях.

Присоединиться к акции смог каждый желающий. Сбор гуманитарной помощи призван поддержать бойцов, которые сейчас находятся на передовой. День народного единства отмечается 4 ноября. Единый день сбора гуманитарной помощи стал еще одним подтверждением того, что помощь защитникам в Химках — общее дело.

Всего с начала СВО на линию фронта из Химок направлено более 650 тонн гуманитарной помощи. Сбор новой партии груза осуществляется на базе Общественной приемной Единой России по адресу: проспект Мельникова, д. 12, а также в в ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» по адресу: ул. 9 мая, д. 18Б в будние дни с 9:00 до 18:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.