В Химках предпринимателям и семьям участников СВО рассказали о льготах

Порядок налогообложения, новые реформы и тонкости предоставления льгот стали ключевыми темами семинара, организованного специалистами МКУ «Малый бизнес Химки». В коворкинг‑центре «Старт» прошла встреча, объединившая предпринимателей округа и членов семей участников специальной военной операции. В качестве экспертов выступили представители Федеральной налоговой службы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Особое внимание на встрече уделили имущественным налогам. Специалисты подробно разобрали вопросы налогообложения транспорта, земли и недвижимости. Ключевым блоком обсуждения стал перерасчет налогов для семей участников СВО и алгоритм действий, если положенная льгота не была учтена автоматически.

Эксперты ФНС дали подробные разъяснения по сложным юридическим вопросам — в частности, о статусе супругов участников СВО при усыновлении детей или повторном вступлении в брак. Также участники получили пошаговые инструкции по подаче заявлений через личные кабинеты и обсудили вопросы межведомственного взаимодействия с Пенсионным фондом.

«Поддержка предпринимательского сообщества и забота о семьях наших защитников — это комплексная работа, которую мы ведем ежедневно. Формат прямого диалога с налоговой службой позволяет оперативно решать возникающие вопросы и исключать бюрократические ошибки», — подчеркнул заместитель главы городского округа Химки по вопросам развития территорий и инвестиций Александр Морозов.

МКУ «Малый бизнес Химки» регулярно проводит образовательные семинары и встречи. Основная цель таких мероприятий — повысить финансовую и юридическую грамотность жителей, а также создать комфортные условия для ведения бизнеса в округе. Учреждение постоянно взаимодействует с предпринимателями, консультируя по грантам, субсидиям и программам губернатора Андрея Воробьева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.