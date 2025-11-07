В Химках открыли Аллею Славы в честь участников СВО

В Химках появилась Аллея Славы, посвящённая землякам-героям специальной военной операции. Её обустроили на территории НПО Лавочкина рядом с памятником одному из лучших советских самолётов-истребителей времён Великой Отечественной войны — Ла-5, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Среди участников — руководство «Роскосмоса», работники предприятия, волонтёры, мотоциклисты клуба «Ночные волки», представители «Боевого братства» и других организаций. Вместе они высадили деревья, как символ веры в победу и напоминание о мужестве и стойкости защитников Отечества.

«Мы обязаны помнить о героях прошлого и настоящего, передавать эту память из поколения в поколение. Наша главная задача сейчас — делать всё возможное, чтобы бойцы на передовой и их семьи здесь в тылу чувствовали нашу поддержку», — отметила глава Химок Елена Землякова.

Место для аллеи выбрано не случайно. Самолёты конструктора Семёна Лавочкина считаются основными истребителями ВОВ. Боевое крещение Ла-5 получил 14 августа 1942 года в бою в районе Ульяново — Сухиничи — Козельск. Советские лётчики в 27 воздушных боях сбили 16 самолётов противника. Ла-5 стал памятником отважным лётчикам и труженикам тыла, которые работали для Победы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.