В Химках откроют центр поддержки участников СВО с детской зоной

Центр поддержки участников СВО и их семей на Юбилейном проспекте, 30, в Химках откроют в 2026 году. Готовность объекта достигла 85%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центр создают при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он станет главной площадкой помощи участникам СВО и их семьям: здесь проконсультируют по мерам поддержки, разъяснят порядок оформления документов и помогут в сложных жизненных ситуациях.

Ход работ проверила глава Химок Инна Федотова вместе с профильными заместителями и представителями городских управлений. В осмотре участвовали руководитель местного отделения ассоциации ветеранов СВО Александр Александров и руководитель штаба комитета семей воинов Отечества в Химках Евгения Евсеева.

Готовность объекта составляет 85%. Рабочие завершают отделку, монтируют потолки и светильники. Следующим этапом станет установка мебели. Открытие запланировано на 2026 год.

«Главное преимущество центра — принцип «одного окна», который позволит решать широкий круг вопросов в одном месте. Будут работать психологи, юристы, специалисты фонда «Защитники Отечества», социальных служб и ассоциации ветеранов СВО», — сказала Инна Федотова.

В центре предусмотрены кабинет психологической разгрузки, детская зона и помещения для встреч с представителями профильных ведомств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.