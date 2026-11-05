В Химках обсудили проекты помощи участникам СВО и молодежные инициативы

Активисты и волонтеры 5 ноября в Химках встретились с депутатом Государственной думы Денисом Кравченко. Участники обсудили проект форумов для поддержки бойцов СВО и развитие молодежной политики, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рабочей встрече участвовали активисты «Молодой Гвардии», волонтеры Подмосковья, представители «Волонтерской Роты Боевого Братства» и боец бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад».

Член ассоциации ветеранов СВО Максим Кураков представил проект серии фандрайзинг-форумов «Тыл — Фронту: бизнес за СВОих». Он предполагает создание в Московской области постоянной дискуссионной площадки, где малый и средний бизнес, волонтеры и представители власти смогут выстраивать системную помощь бойцам СВО и работать над сохранением исторического наследия.

Формат предусматривает совместную проработку конкретных гуманитарных задач при участии ветеранов и распространение лучших практик. Пилотный запуск планируют провести на трех площадках.

Участники также обсудили развитие молодежной политики в Химках и меры поддержки патриотических и социальных инициатив. По итогам встречи они получили конкретные рекомендации по развитию проекта и наметили планы совместной работы.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.