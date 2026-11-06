В Воскресенске открыли муниципальный этап Рождественских чтений

Открытие прошло в Доме культуры села Косяково муниципального учреждения «ВКМЦКиТ «Истоки». Встречу приурочили ко Дню народного единства и празднику Казанской иконы Божией Матери — одной из наиболее почитаемых святынь России. Ее образ на протяжении веков воспринимается как «Державный покров», символ защиты народа и национального единства.

Тема чтений — «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». Участники обсудили, что значит быть человеком, как сохранять духовные ценности в цифровом мире и выстраивать диалог в образовательной среде.

С приветствиями выступили священнослужители 2-го Воскресенского благочиния Коломенской епархии РПЦ — протоиерей Михаил Пшеничный и иерей Сергий Котерев. Они говорили не о противостоянии веры и прогресса, а о сохранении человеческого начала в стремительно меняющемся мире.

Вечер завершился показом мультфильма «Пожиратели мозга. Команда Познавалова», который напомнил о важности баланса между цифровым и реальным миром.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.