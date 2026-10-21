В Химках начали сбор теплых вещей, инструментов и медикаментов для бойцов СВО

Сбор гуманитарной помощи для участников спецоперации стартовал в Химках 20 октября в преддверии Дня народного единства. Передать вещи можно до 2 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители могут передать теплые шапки, перчатки, носки и термобелье, портативные плитки и газовые баллоны, продукты длительного хранения, строительные перчатки и наборы инструментов. Также принимают спальные мешки, средства первой помощи, включая кровоостанавливающие средства и жгуты, и средства личной гигиены.

Прием ведется в Региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» по адресу: улица 9 Мая, 18б. Центр работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45. Телефон: +7 (495) 793-09-88.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы участники спецоперации чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.

Организаторы приглашают жителей участвовать в сборе и рассказать об акции близким и коллегам. Они подчеркнули, что такая помощь — знак того, что о бойцах помнят, верят в них и ждут дома.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.