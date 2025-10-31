В Химках чествовали волонтеров, активистов и ветеранов боевых действий
Фото - © Администрация г.о. Химки
В преддверии Дня народного единства в Химках провели встречу с ветеранами боевых действий, волонтерами, активистами «Молодой Гвардии Единой России», учителями, руководителями организаций. Глава городского округа Елена Землякова отметила активных участников программы патриотического воспитания, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
«Каждый вносит свой вклад в общее дело: работает с молодежью, поддерживает военнослужащих и помогает волонтерам СВО. Десятки добровольческих групп плетут маскировочные сети, создают более 40 видов продукции и собирают гуманитарную помощь. Тысячи химчан, включая предпринимателей, сотрудников предприятий и активных жителей, помогают отправлять грузы нашим военным. Особое внимание уделяется работе с молодежью. Ветераны, историки, учителя и депутаты проводят лекции, уроки и патриотические мероприятия. Все это демонстрирует связь поколений, любовь к Родине и преданность стране. Наша сила — в единстве», — сказала Елена Землякова.
В мероприятии приняли участие депутаты Мособлдумы Михаил Раев и Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, а также муниципальные депутаты.
Вручили награды волонтерам, активистам, руководителям организаций, учителям и спикерам. Среди них:
- — Кириллова Ольга Юрьевна — руководитель общественной военно-патриотической организации «Сова» имени Дмитрия Кириллова.
- — Постольникова Мария Владимировна — руководитель волонтерского объединения «Ангелы фронта».
- Александров Александр Александрович — руководитель Химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО.
- Зенькович Антон Тадеушович — ветеран боевых действий, участник СВО, сотрудник НПО «Энергомаш» им. В. П. Глушко.
- Коннов Владимир Александрович — ветеран боевых действий, участник СВО.
- Степушин Владислав Игоревич — ветеран боевых действий, участник СВО.
- Вересняк Сергей Валерьевич — майор сухопутных войск в запасе, заместитель директора спортивной школы ДЮТ «Интеграл» имени академика Петра Дмитриевича Грушина.
- Фирсов Антон Владиславович — ветеран боевых действий на территории Республики Афганистан, разведчик-снайпер.
- Карпунов Юрий Михайлович — ветеран боевых действий, полковник в отставке, кавалер ордена Почета.
- Марасанова Ольга Александровна — директор «Тридцать первой школы».
- Тузлуков Вадим Анатольевич — советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, учитель истории в Образовательном комплексе «Перспектива».
- Малютин Андрей Евгеньевич — директор многофункционального социального комплекса «Восход».
- Пашковская Светлана Борисовна — руководитель Центра информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности.
- Галстян Надежда Анатольевна — советник директора по воспитательной работе, учитель истории Аэрокосмического лицея.
- Титенок Александр Игоревич — советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, руководитель музея воинской и боевой славы школы № 30.
- Шакулин Дмитрий Владимирович — заместитель директора Гимназии № 23.
- Газарян Аркадий Рафаэлович — заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации, полковник военно-воздушных сил.
- Букурова Мария Сергеевна — учитель технологии школы «Наследие».
- Назаров Григорий Андреевич — учитель истории Гимназии № 9.
- Фролова Вера Николаевна — учитель-логопед школы № 1.
- Колесникова Наталья Евгеньевна — директор спортивной школы ДЮТ «Интеграл» имени академика Петра Дмитриевича Грушина.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.