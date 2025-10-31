В Химках чествовали волонтеров, активистов и ветеранов боевых действий

Фото - © Администрация г.о. Химки

В преддверии Дня народного единства в Химках провели встречу с ветеранами боевых действий, волонтерами, активистами «Молодой Гвардии Единой России», учителями, руководителями организаций. Глава городского округа Елена Землякова отметила активных участников программы патриотического воспитания, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Каждый вносит свой вклад в общее дело: работает с молодежью, поддерживает военнослужащих и помогает волонтерам СВО. Десятки добровольческих групп плетут маскировочные сети, создают более 40 видов продукции и собирают гуманитарную помощь. Тысячи химчан, включая предпринимателей, сотрудников предприятий и активных жителей, помогают отправлять грузы нашим военным. Особое внимание уделяется работе с молодежью. Ветераны, историки, учителя и депутаты проводят лекции, уроки и патриотические мероприятия. Все это демонстрирует связь поколений, любовь к Родине и преданность стране. Наша сила — в единстве», — сказала Елена Землякова.

В мероприятии приняли участие депутаты Мособлдумы Михаил Раев и Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, а также муниципальные депутаты.

Вручили награды волонтерам, активистам, руководителям организаций, учителям и спикерам. Среди них:

  1. — Кириллова Ольга Юрьевна — руководитель общественной военно-патриотической организации «Сова» имени Дмитрия Кириллова.
  2. — Постольникова Мария Владимировна — руководитель волонтерского объединения «Ангелы фронта».
  3. Александров Александр Александрович — руководитель Химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО.
  4. Зенькович Антон Тадеушович — ветеран боевых действий, участник СВО, сотрудник НПО «Энергомаш» им. В. П. Глушко.
  5. Коннов Владимир Александрович — ветеран боевых действий, участник СВО.
  6. Степушин Владислав Игоревич — ветеран боевых действий, участник СВО.
  7. Вересняк Сергей Валерьевич — майор сухопутных войск в запасе, заместитель директора спортивной школы ДЮТ «Интеграл» имени академика Петра Дмитриевича Грушина.
  8. Фирсов Антон Владиславович — ветеран боевых действий на территории Республики Афганистан, разведчик-снайпер.
  9. Карпунов Юрий Михайлович — ветеран боевых действий, полковник в отставке, кавалер ордена Почета.
  10. Марасанова Ольга Александровна — директор «Тридцать первой школы».
  11. Тузлуков Вадим Анатольевич — советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, учитель истории в Образовательном комплексе «Перспектива».
  12. Малютин Андрей Евгеньевич — директор многофункционального социального комплекса «Восход».
  13. Пашковская Светлана Борисовна — руководитель Центра информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности.
  14. Галстян Надежда Анатольевна — советник директора по воспитательной работе, учитель истории Аэрокосмического лицея.
  15. Титенок Александр Игоревич — советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, руководитель музея воинской и боевой славы школы № 30.
  16. Шакулин Дмитрий Владимирович — заместитель директора Гимназии № 23.
  17. Газарян Аркадий Рафаэлович — заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации, полковник военно-воздушных сил.
  18. Букурова Мария Сергеевна — учитель технологии школы «Наследие».
  19. Назаров Григорий Андреевич — учитель истории Гимназии № 9.
  20. Фролова Вера Николаевна — учитель-логопед школы № 1.
  21. Колесникова Наталья Евгеньевна — директор спортивной школы ДЮТ «Интеграл» имени академика Петра Дмитриевича Грушина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.