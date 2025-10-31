сегодня в 19:14

В Химках чествовали волонтеров, активистов и ветеранов боевых действий

В преддверии Дня народного единства в Химках провели встречу с ветеранами боевых действий, волонтерами, активистами «Молодой Гвардии Единой России», учителями, руководителями организаций. Глава городского округа Елена Землякова отметила активных участников программы патриотического воспитания, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Каждый вносит свой вклад в общее дело: работает с молодежью, поддерживает военнослужащих и помогает волонтерам СВО. Десятки добровольческих групп плетут маскировочные сети, создают более 40 видов продукции и собирают гуманитарную помощь. Тысячи химчан, включая предпринимателей, сотрудников предприятий и активных жителей, помогают отправлять грузы нашим военным. Особое внимание уделяется работе с молодежью. Ветераны, историки, учителя и депутаты проводят лекции, уроки и патриотические мероприятия. Все это демонстрирует связь поколений, любовь к Родине и преданность стране. Наша сила — в единстве», — сказала Елена Землякова.

В мероприятии приняли участие депутаты Мособлдумы Михаил Раев и Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, а также муниципальные депутаты.

Вручили награды волонтерам, активистам, руководителям организаций, учителям и спикерам. Среди них:

— Кириллова Ольга Юрьевна — руководитель общественной военно-патриотической организации «Сова» имени Дмитрия Кириллова. — Постольникова Мария Владимировна — руководитель волонтерского объединения «Ангелы фронта». Александров Александр Александрович — руководитель Химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО. Зенькович Антон Тадеушович — ветеран боевых действий, участник СВО, сотрудник НПО «Энергомаш» им. В. П. Глушко. Коннов Владимир Александрович — ветеран боевых действий, участник СВО. Степушин Владислав Игоревич — ветеран боевых действий, участник СВО. Вересняк Сергей Валерьевич — майор сухопутных войск в запасе, заместитель директора спортивной школы ДЮТ «Интеграл» имени академика Петра Дмитриевича Грушина. Фирсов Антон Владиславович — ветеран боевых действий на территории Республики Афганистан, разведчик-снайпер. Карпунов Юрий Михайлович — ветеран боевых действий, полковник в отставке, кавалер ордена Почета. Марасанова Ольга Александровна — директор «Тридцать первой школы». Тузлуков Вадим Анатольевич — советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, учитель истории в Образовательном комплексе «Перспектива». Малютин Андрей Евгеньевич — директор многофункционального социального комплекса «Восход». Пашковская Светлана Борисовна — руководитель Центра информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности. Галстян Надежда Анатольевна — советник директора по воспитательной работе, учитель истории Аэрокосмического лицея. Титенок Александр Игоревич — советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, руководитель музея воинской и боевой славы школы № 30. Шакулин Дмитрий Владимирович — заместитель директора Гимназии № 23. Газарян Аркадий Рафаэлович — заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации, полковник военно-воздушных сил. Букурова Мария Сергеевна — учитель технологии школы «Наследие». Назаров Григорий Андреевич — учитель истории Гимназии № 9. Фролова Вера Николаевна — учитель-логопед школы № 1. Колесникова Наталья Евгеньевна — директор спортивной школы ДЮТ «Интеграл» имени академика Петра Дмитриевича Грушина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.