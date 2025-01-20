В Госдуме прокомментировали видео пыток контрактников военной полицией в Тыве

Депутат Кара-Оол про пытки армейцев военполицией в Тыве: в армии не без урода

Депутат Госдумы от Тывы Шолбан Кара-Оол заявил, что обсудил с военным управлением видео, на человек в форме военной полиции (ВП) бьет дубинкой и пытает электрошокером раненых военных в Кызыле. По словам парламентария, «в армии не без урода», а ВП «не имеет никакого отношения к этой войсковой части», сообщает Газета.ru .

«Я думаю, что армия — это слепок общества, и в ней не без урода, говорят у нас в народе. В этом отношении это независимо от того, какая у нас армия, это будет иметь место», — сказал Кара-Оол.

По словам законодателя, он связался с военным управлением, чтобы «эти негодяи» ответили за избиения военных по уставу и Уголовному кодексу.

«Считаю, что не только этот негодяй несет ответственность, но участник, который тоже с повязкой военной полиции ходил около него», — сообщил депутат.

Кара-Оол также подчеркнул необходимость бороться с неуставными отношениями в ВС России.

«Я очень хочу, чтобы это не экстраполировалось на гордое имя этой бригады. Военная полиция не имеет никакого отношения к этой войсковой части, которая носит название „Гвардейской“ за массовый героизм и отвагу», — добавил парламентарий от Тывы.

Ранее по Telegram-каналам военкоров начало распространяться видео, как сотрудник военной полиции избивает, бьет электрошокером и угрожает изнасиловать раненых штурмовиков в Тыве. Утверждалось, что участников СВО пытали, потому что они отказывались возвращаться на фронт из-за невылеченных ран. Один из бойцов, над которыми издевался военный полицейский, был с тростью.

Позже власти Тывы заявили о начавшемся расследовании произошедшего, а Центральный военный округ доложил о задержании подозреваемого в избиении контрактников.