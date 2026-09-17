В Воскресенске завершают капремонт детского сада школы № 5

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Капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 5 на Московской улице в Воскресенске планируют завершить к открытию в ноябре 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 5 завершается на Московской улице в Воскресенске. Работы проводят по государственной программе Московской области. Открыть обновленный детский сад планируют в ноябре 2026 года.

Основные строительные работы уже выполнены. Специалисты завершают монтаж инженерных сетей, пусконаладочные работы и благоустройство прилегающей территории. В помещениях проводят уборку, собирают и расставляют мебель.

Площадь здания составляет 1 966 кв. м. В ходе ремонта обновили фасад, кровлю, внутренние помещения и инженерные коммуникации. Для детского сада закупили мебель и оборудование, включая оснащение пищеблока.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.