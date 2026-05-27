Депутат Госдумы, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин заявил, что специальная военная операция (СВО) может завершиться до лета 2027 года. По его мнению, это произойдет в апреле или мае следующего года, пишет «Подъем» .

Так парламентарий прокомментировал публикацию The Economist, в которой со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский готовит приказ вести боевые действия еще два-три года.

Саблин считает, что Киев намеренно «тянет время» — в надежде дождаться новых выборов в США, чтобы затем заключить для себя более выгодные мирные соглашения. По его словам, такая тактика оборачивается лишь бессмысленными жертвами, в первую очередь с украинской стороны. Депутат назвал преступлением решение затягивать конфликт на годы, когда можно было бы остановиться раньше.

«Вопрос войны уже состоит только в одном — в том, кто обеспечивает экономику, тыл. И война идет не с Украиной, а с Европой», — подчеркнул Саблин.

Саблин также выразил уверенность, что экономические и тыловые ресурсы России позволят достичь целей операции раньше, чем Украина и ее европейские союзники смогут выдержать дальнейшее противостояние.

