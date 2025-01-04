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Приходько сообщил о девяти раненых в ходе обстрела ВФУ

В Горловке Донецкой Народной Республике жилой массив «Комсомолец» подвергся обстрелу со стороны военных формирований Украины (ВФУ), пострадали девять человек, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Приходько.

Горловка подверглась обстрелу со стороны бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 4 января 2025 года. По данным Приходько, противник применил кассетные боеприпасы. В результате обстрела пострадали мирные граждане.

«9 раненых мирных жителей Горловки в результате обстрела жилмассива „Комсомолец“ со стороны ВФУ», — сообщил Приходько.

На месте работают оперативные службы. Степень ранений, а также в каком состоянии находятся пострадавшие граждане, пока не уточняется.