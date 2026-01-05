В Ельце пожарные локализовали пожар в промзоне после падения БПЛА

Пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание в промышленной зоне Ельца Липецкой области, которое произошло после падения беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Оперативные службы проверяют сообщения о возможном падении обломков дронов в других районах.

В частности, губернатор опроверг слухи о падении БПЛА на здание детского сада, заявив, что эта информация не соответствует действительности.

