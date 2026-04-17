Директор лицея Балашихи обсудил с Минпросвещения работу с родителями

Директор Балашихинского лицея Дмитрий Белоусов 14 апреля принял участие в открытом диалоге с заместителем министра просвещения РФ Ольгой Колударовой. Участники обсудили взаимодействие школ и семей в воспитательной работе, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Во встрече приняли участие руководители более 20 общеобразовательных организаций из разных регионов России. Основной темой стало укрепление сотрудничества между школами и родителями в рамках воспитания и просвещения семей.

Участники рассмотрели формирование единого подхода к коммуникации с родителями, обмен успешными практиками и инструментами вовлечения. Отдельное внимание уделили формированию у детей и подростков устойчивости к деструктивной идеологии и обеспечению единства процессов воспитания и образования.

В Балашихинском лицее эта работа ведется на системной основе. По понедельникам проходят церемонии поднятия Государственного флага Российской Федерации и исполнения гимна, а также внеурочные занятия, направленные на воспитание школьников. Полученные рекомендации планируется внедрить в дальнейшую работу образовательной организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил руководящий состав правительства региона посетить 12 февраля специализированный семинар для управленцев.

«Мы традиционно каждый год собираемся для того, чтобы учиться, обмениваться мнениями, методиками работы как муниципалитетов, территорий, так и отраслевиков. В этот раз обращаю внимание и прошу всех принять участие 12 февраля в семинаре, он будет посвящен как нашим практикам, касающимся отраслей жизни региона, а также идеологии и политике», — заявил губернатор.