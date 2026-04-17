В Одинцовском техникуме Подмосковья провели чемпионат «Абилимпикс-2026»

Областной чемпионат «Абилимпикс-2026» по компетенции «Информационная безопасность» прошел 14–15 апреля в Одинцовском техникуме. В соревнованиях приняли участие школьники и студенты колледжей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Соревнования состоялись в рамках XII Московского областного чемпионата «Абилимпикс-2026». Участники выполняли конкурсные задания по информационной безопасности с использованием VPN-систем корпоративного класса.

Школьники и студенты развертывали и настраивали VPN-сети на существующей вычислительной инфраструктуре, проверяли их работоспособность, администрировали узлы и пользователей. Также конкурсанты выполняли задания по компрометации узлов и ключей, восстановлению связи и обновлению ключевой информации.

По итогам испытаний в категории «школьники» первое место заняла Дарья Калашникова из образовательного комплекса №11 г. о. Пушкинский. Второе место получил Евгений Амиров из школы №9 г. о. Лобня, третье — Марк Коротаевский из гимназии №2 г. о. Красногорск.

Среди студентов победителем стал Денис Семенищев из Одинцовского техникума. Второе место занял Максим Токмаков из Подольского колледжа им. А. В. Никулина, третье — Манзура Олимджонова из Одинцовского техникума.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.