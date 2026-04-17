Решетников заявил об исчерпании резервов экономики России

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что значительная часть резервов российской экономики исчерпана, а макроэкономическая ситуация осложняется. Об этом он сообщил на форуме «Мой бизнес», передает «Царьград» .

На пленарной сессии VI Всероссийского форума инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес: адаптация бизнеса к новым условиям» Максим Решетников отметил усиление давления на бизнес.

«Несомненно, текущая экономическая ситуация непростая. Бизнес ощущает ее особенно остро. К тому же ситуация усложняется из-за изменений в налоговой политике, к которым бизнесу приходится адаптироваться», — заявил министр.

По его словам, одной из ключевых проблем остается кадровый дефицит и рост зарплат.

«Найти специалистов действительно непросто, а зарплаты продолжают расти. Тем не менее, ранее удавалось справляться с этими вызовами, так как экономика имела резервы. Сегодня мы видим, что значительная часть этих резервов исчерпана, и макроэкономическая ситуация действительно стала более сложной», — отметил Решетников.

Он добавил, что в период структурных изменений бизнесу необходимо адаптироваться и перераспределять трудовые ресурсы. Он также указал на крепкий курс рубля и высокие процентные ставки, которые, по его оценке, будут снижаться медленнее из-за бюджетной ситуации и продолжат влиять на деловую активность.

