Львенок вцепился когтями в лицо трехлетней девочки в Каире

Львенок напал на девочку в цирке в египетском Каире

Львенок набросился на трехлетнюю девочку в цирке в египетском Каире и изувечил ее лицо когтями. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал Gulf News.

Отец взял членов семьи в цирк. После окончания представления решил сфотографироваться вместе с родственниками со львенком и обратился к фотографу.

Но во время позирования животное начало царапать когтями лицо трехлетней дочки. От сильной боли она потеряла сознание и попала в больницу.

Во время проверки прокуратура узнала, что фотограф без разрешения позаимствовал львенка у дрессировщика. Мер для защиты гостей он не предпринял. Дрессировщика и директора отстранили от выполнения рабочих обязанностей.

