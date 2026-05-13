В Электростали открыли доску участнику СВО Денису Сазырину

Памятную доску участнику специальной военной операции Денису Сазырину открыли 13 мая в городском округе Электросталь. В церемонии приняли участие представители администрации, ветераны боевых действий, духовенство, родные и друзья военнослужащего, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное открытие памятной доски прошло в среду, 13 мая. Почтить память Дениса Сазырина пришли его близкие, заместитель главы городского округа Электросталь, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Артем Чайковский, депутат совета депутатов, ветеран специальной военной операции Андрей Романов, член городского отделения «Боевое братство» Сергей Рязанов, клирик Вознесенского храма протоиерей Валерий Розанов и молодежные активисты.

Денис Сазырин родился в 1978 году в Электростали. Он окончил школу №1 и профессиональное училище, после чего был призван в армию. Служил в ракетной части в Свердловской области. В родном городе работал на АО «Металлургический завод «Электросталь».

В 2023 году Денис Сазырин добровольно отправился в зону специальной военной операции. Он погиб 15 июля 2024 года при выполнении боевого задания, получив минно-взрывные ранения. Военнослужащий награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.