В Электростали организовали единую площадку помощи участникам СВО и их семьям

Участники специальной военной операции и их семьи встретились с представителями ведомств в Электростальской больнице. В режиме одного окна они смогли решить вопросы лечения, реабилитации и социальной поддержки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На встрече в Электростальской больнице собрались представители фонда «Защитники Отечества», министерства социального развития Московской области, Социального фонда России, бюро медико-социальной экспертизы, медработники и активисты общественных организаций.

Участники СВО и их родственники задали руководителям ведомств вопросы о диспансерном наблюдении, протезировании, психологическом сопровождении и адресных мерах поддержки.

Глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов назвал всестороннюю социальную адаптацию участников СВО одной из приоритетных задач, которой уделяет особое внимание губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Она включает лечение, восстановление здоровья, решение бытовых вопросов, оформление региональных и федеральных выплат и льгот.

«По каждому поступившему в ходе встречи обращению профильными службами будет найдено индивидуальное решение», — отметил Филипп Ефанов.

В муниципалитете работает центр поддержки участников СВО и их семей. Он координирует решение запросов семей совместно с ассоциацией ветеранов СВО, фондом «Защитники Отечества», волонтерами и фондом «Искры добра».

Встречи с профильными специалистами и представителями ведомств проходят в Электростали регулярно, чтобы военнослужащие и их близкие своевременно получали необходимую помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.