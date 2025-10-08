8 октября, городской библиотеке для 8 семей участников специальной военной операции из Егорьевска провели мастер-класс по изобразительному искусству в рамках проекта «Мой папа — Герой!». Его инициатором выступила Ассоциация ветеранов СВО Московской области. В Егорьевске он проводится при поддержке администрации и местного отделения Комитета семей воинов Отечества, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В начале мероприятия всех его участников поприветствовали директор Егорьевской централизованной библиотечной системы, депутат Совета депутатов округа Ирина Гончарова, а также ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе и участник специальной военной операции Денис Смородин. Они поблагодарили взрослых и детей за то, что те оказывают поддержку землякам, которые сейчас защищают рубежи Родины. Затем преподаватель по ИЗО Городской библиотеки Валерия Абдурахманова показала, как можно нарисовать портрет героя. Также для удобства участников мастер-класса младшего возраста и благодаря консультации с преподавателями Колледжа педагогики и искусства были созданы трафареты на основе фотографий бойцов. Ребята не только нарисовали портреты своих пап, но и с гордостью рассказали о них.

Портреты егорьевцев — участников специальной военной операции, выполненные в ходе мастер-класса, станут частью выставки в Городской библиотеке, чтобы и другие егорьевцы узнали больше о земляках — защитниках Отечества.

