В Егорьевске открыли Парту Героя, посвященную погибшему на СВО

Дмитрию Кутакову не исполнилось и 22-ух лет, когда он погиб в бою, защищая интересы своего Отечества.

Дима родился 3 ноября 2001 года в Егорьевске. Закончил 11 классов в школе № 2, отслужил механиком-водителем в Гвардейской мотострелковой бригаде в Мурманске.

Когда объявили частичную мобилизацию, без колебаний снова встал в строй. Вместе с другими бойцами выполнял боевые задачи в Горловке Донецкой народной Республики. Был сапером инженерно-саперной роты. В одном из боев под Новобахмутовкой получил ранение в голову, попал в госпиталь. После выписки снова вернулся на передовую, вступил в штурмовую бригаду. 24 апреля 2023 года он погиб в бою.

Указом президента РФ от 25 сентября 2024 года Дмитрий Кутаков был награжден Орденом Мужества посмертно.

Представители администрации округа, совета депутатов, комитета семей воинов Отечества, общественных организаций вместе с родными Героя, а также учениками и преподавателями школы № 2 почтили память Дмитрия Кутакова минутой молчания, вспомнили, каким он был в школьные годы.

Председатель совета депутатов м. о. Егорьевск Михаил Лавров выразил соболезнования близким Дмитрия и поблагодарил их за воспитание достойного сына Отечества. Председатель Егорьевского совета ветеранов Георгий Кислов призвал молодое поколение беречь память о защитниках Отечества, которые отдали жизни за будущее своей страны.

Право сидеть за Партой Героя, на которой размещены портрет и биография Дмитрия Кутакова, получат лучшие ученики школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.