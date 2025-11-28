В Дубне стартовал новый цикл уроков безопасности: ветераны СВО учат детей не трогать опасные предметы

В Дубне стартовал новый цикл встреч представителей Ассоциации ветеранов СВО со школьниками и детсадовцами. На занятиях бойцы предупреждают об опасных предметах, которые могут скрываться под видом игрушки или шоколадки, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Рассказать и главное — показать. Например, пакетик сока, на который так и хочется наступить и лопнуть, на самом деле может оказаться замаскированным взрывчатым устройством. Муляж с огоньком, который имитирует взрыв, спроектировал сам председатель Ассоциации ветеранов СВО в Дубне Максим Большаков. Сейчас — это пособие на встречах с дошколятами в рамках нового цикла уроков по патриотическому воспитанию.

«Мы детям покажем, расскажем и объясним, что даже приближаться к таким опасным предметам нельзя», — говорит представитель дубненского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Павельев.

На занятиях ребятам объяснили, ловушкой может быть все, что угодно: деньги, игрушки, шоколадки. Поэтому ничего с земли поднимать нельзя. Первый урок нового цикла прошел в детском саду «Росинка». В ближайшее время такие занятия по безопасности пройдут и в других образовательных учреждениях города.

