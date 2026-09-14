В Домодедове волонтеры объединили усилия для помощи бойцам СВО

Добровольческие объединения Домодедово 11 сентября обсудили совместные проекты и поддержку участников спецоперации, их семей и жителей приграничных территорий на встрече в Добро.Центре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Представители добровольческих объединений Домодедово встретились 11 сентября в обновленном Добро.Центре молодежного комплексного центра «Победа». Они обсудили работу волонтеров, совместные проекты и помощь людям, которым необходима поддержка.

Во встрече участвовали глава округа Евгения Хрусталева, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов Леонид Ковалевский и депутат совета депутатов Александр Пашков. Руководители и представители «Волонтеров Подмосковья», «Волонтеров Культуры», «Лучиков добра», «Птичек ДМД», «Крыльев ангела» и «Помощи воинам» рассказали о своей работе. Эти организации объединяют сотни жителей округа.

Добровольцы развивают донорство, помогают детям, пожилым людям и многодетным семьям, участвуют в культурных и городских проектах. Часть организаций поддерживает участников специальной военной операции и жителей приграничных территорий. Волонтеры также обмениваются опытом и ресурсами, помогают в сборе и доставке необходимого.

«Особенно ценно, что наши добровольческие движения не работают обособленно. Они подхватывают друг друга, когда нужна помощь, делятся опытом и вместе решают большие задачи. За каждым таким проектом стоят люди, которые готовы тратить свои силы и время ради других. Спасибо каждому добровольцу за эту работу», — отметила Евгения Хрусталева.

Вячеслав Фетисов подчеркнул значимость добровольческого движения и вклад волонтеров в поддержку людей, оказавшихся в сложной ситуации. Участники встречи обсудили дальнейшую совместную работу организаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции „Доброе дело“, и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.