В Домодедове установят памятник участникам СВО

Уже разработан эскизный проект памятника. Он создан Ириной Макаровой в соавторстве с Максимом Батаевым. Как сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева, памятник будет установлен в центре города, на аллее 30-летия Победы.

Памятник, посвященный героям, воплощает в себе выдающиеся художественные особенности, подчеркивающие мужество и силу солдат. Реалистичное изображение воинов создает впечатление их присутствия и силы духа.

В центре композиции возвышается разведчик с биноклем и гранатомётом РПГ-18, а также рядом с ним лежат противотанковые мины, неотъемлемый элемент современной войны.

С правой стороны расположен штурмовик с автоматом АК-12, демонстрирующий готовность выполнять приказы и быть начеку. Его поза олицетворяет решительность и профессионализм, наглядно отображая боевую готовность.

С левой стороны, чуть ниже, вставший на одно колено оператор квадрокоптера, в панаме, его сосредоточенный взгляд говорит о контроле над ситуацией, а использование дрона символизирует современный подход к ведению боя и сбору информации.

Использование символики военной операции делает памятник актуальным и запоминающимся, отражая дух времени. Каждый элемент композиции пронизан смыслом и уважением к тем, кто служил и защищал свою страну. Такой памятник не только визуально привлекает внимание, но и создает глубокую эмоциональную связь со зрителем, выражая благодарность и память о подвиге солдат. Эти воины есть во всех войсках в десантных, мотострелковых и в пехоте. Фигуры все взаимосвязаны. Это боевое братство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.