В Домодедове рассказали о комплексной поддержке участников СВО

В студии «ТВ Домодедово» 13 февраля директор Кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова рассказала о мерах поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

По ее словам, часть бойцов возвращается к прежнему месту работы, поскольку работодатели сохраняют за ними рабочие места. Однако есть и те, кому требуется помощь в адаптации, переобучении и трудоустройстве — в том числе в связи с полученными ранениями или инвалидностью.

Работа с каждым обращением начинается с первичного интервью и определения потребностей. Далее формируется индивидуальный маршрут сопровождения: социальная адаптация, психологическая поддержка, повышение квалификации или переобучение в рамках нацпроекта «Кадры» и программ Кадрового центра Подмосковья.

Сегодня в реестре центра — порядка 800 предприятий Московской области, готовых трудоустраивать участников СВО. Причем многие работодатели создают рабочие места специально под бойцов, учитывая их состояние здоровья и профессиональные навыки.

Одним из примеров стала история участника СВО, который после ранения получил инвалидность и не мог вернуться к прежней рабочей специальности. В течение полутора месяцев Кадровый центр помог ему пройти сопровождение и трудоустроиться на предприятие, где для него было создано рабочее место в сфере закупок.

Активно в этом направлении работает и компания «Мострансавто», признанная одним из лучших работодателей по трудоустройству участников СВО. Водители автобусов из числа бойцов выходят на маршруты, а на транспорте размещаются таблички с информацией о том, что за рулем — герой. В том числе трудоустраиваются и протезированные военнослужащие, при наличии медицинских показаний.

Отдельное направление — поддержка предпринимательских инициатив. Участники СВО могут получить помощь в открытии собственного дела, включая консультации и финансовую поддержку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.