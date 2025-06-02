В Домодедове открыли «Парту Героя» в память о бойце СВО Иване Моисееве

В здании 3 Востряковского лицея № 1 городского округа Домодедово торжественно открыли «Парту Героя» в честь выпускника учебного заведения — участника СВО Ивана Моисеева. На церемонии присутствовали его семья, учителя, одноклассники, а также глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева и председатель Совета депутатов Леонид Ковалевский. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Открытие началось со слов: «Герой не гибнет умирая, двойная жизнь ему дана…» Эти строки стали символом вечной памяти о бойце. Иван Моисеев с детства мечтал служить Родине и, окончив лицей, поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Добровольно вызвался участвовать в спецоперации и более 2 лет выполнял боевые задачи, в том числе на Бахмутском направлении.

«Безусловно, это человек, который не стеснялся своего патриотизма. Он сам добровольно попросил записать его в ряды специальной военной операции», — подчеркнула глава округа Евгения Хрусталева.

Ковалевский добавил, что в свои 20 с небольшим лет он сделал больше, чем многие другие.

«Он погиб за Родину. Царствие ему небесное. Нужно сделать все, чтобы память о его подвиге жила вечно», — добавил Леонид Ковалевский.

«Парту Героя» вместе с главой округа открыла мама Ивана — София Ахтырская, педагог русского языка и литературы лицея. Участники церемонии почтили память бойца минутой молчания и возложили цветы.

Иван Моисеев был награжден орденом Мужества, медалями «За участие в военном параде в День Победы», «За боевые отличия» и «За храбрость» II степени.

«Он был очень скромным, тихим, серьезным и задумчивым. Прекрасный ученик и человек», — вспоминает директор лицея Нелля Сергеева.

Теперь история Ивана Моисеева стала частью школьной летописи, которую будут передавать новым поколениям учеников. Герои не умирают — они продолжают жить в памяти народа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.