В Долгопрудном школа № 7 завершила сбор помощи бойцам отряда «Шторм»

Учащиеся, педагоги и родители школы № 7 в Долгопрудном собрали вещи и продукты для бойцов отряда «Шторм» 1-го мотострелкового полка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе № 7 завершился сбор гуманитарной помощи для бойцов отряда «Шторм» 1-го мотострелкового полка. Учащиеся, педагоги и родители принесли теплые вещи, предметы первой необходимости и продукты.

Дети также написали военнослужащим письма и подготовили рисунки со словами поддержки.

«Спасибо всем, кто не остался в стороне: кто приносил, сортировал, упаковывал. В такие моменты особенно чувствуешь, какая у нас сильная, чуткая и сплоченная школьная семья. Пусть эта помощь согреет и поддержит бойцов. Пусть они знают: о них помнят, их ценят и ждут дома!» — сказали педагоги.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.