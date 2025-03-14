В Долгопрудном открылась выставка «Между прошлым и будущим»

Эти две войны связаны неразрывно. Деды и прадеды били фашистов, их внуки и правнуки сейчас сражаются на фронтах СВО. Потомкам предстоит бережно и с любовью хранить память о храбрых воинах и их подвигах. Выставка «Между прошлым и будущим» открылась сегодня, 13 марта» в ДК «Вперед». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С нарисованных углем портретов смотрят лица наших солдат. Несмотря на черные штрихи, лица светлые и открытые. Во взгляде каждого — невероятная сила и отвага.

Авторами работ стали молодые художники из Подмосковья.

«Нашему проекту полтора года. И его главная идея — сохранение исторической памяти о русском воине. Молодежь — учащиеся художественных школ, училищ — рисуют портреты солдат СВО и ветеранов Великой Отечественной войны. Наши художники точно передали не только облик бойцов, но и внутренне состояние героев. А выставка была в ДНР, муниципалитетах Подмосковья и в других регионах страны», — рассказал куратор общественных проектов комитета семей воинов Отечества Московской области Владимир Курдюков.

Участников мероприятия поприветствовала первый заместитель главы городского округа Долгопрудный Светлана Курсова.

«Мы живем в настоящем — между прошлым и будущим. В годы войны многие долгопрудненцы ушли защищать Родину. Сейчас в зоне спецоперации жители нашего города сражаются за Победу. И наше общее главное желание, чтобы в будущем на нашей русской земле был мир — именно об этом говорит нам данный замечательный проект», — сказала Светлана Курсова.

После ознакомления с экспозицией для участников мероприятия состоялся тематический концерт. Песни военных лет, о Родине, о простом русском солдате и их матерях исполнили творческие коллективы и певцы города. А также гость вечера — ветеран боевых действий, солист фронтового ансамбля, заслуженный артист Ингушетии Андрей Толстяков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.