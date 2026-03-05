В Дмитровском округе на выездной администрации поддержали бойцов СВО

Во время встречи жители смогли напрямую обратиться к заместителям главы округа и руководителям муниципальных учреждений. Одной из ключевых тем стала поддержка участников специальной военной операции.

Пенсионерка Елена Николаевна поблагодарила музей-заповедник «Дмитровский кремль», где вместе с другими женщинами плетет маскировочные сети для бойцов. Она сообщила о нехватке средств на материалы. Первый заместитель главы округа Евгений Тертышников заверил, что помощь в их приобретении окажут в ближайшее время. С аналогичной просьбой выступила староста села Внуково Юлия Ангел. По ее словам, за полгода жительницы передали военнослужащим 120 сетей и готовы продолжать работу.

Также Юлия Ангел попросила помочь с благоустройством дорожки к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне. Работы по укладке плитки поручили заместителю главы округа Юрию Головкову. Командир инженерно-штурмового подразделения Валерий с позывным «Патриот» обратился с просьбой о приобретении средств радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов. Евгений Тертышников пообещал выполнить ее в ближайшее время.

Депутат Московской областной думы Марина Шевченко рассмотрела обращения по расчистке пожарных водоемов, ремонту дорог и социальной газификации. Кроме того, староста деревни Михайловское Юлия Тараканова попросила установить памятную доску погибшему участнику СВО. Депутат заверила, что памятный знак появится в ближайшее время.

«Очень важно, что такие встречи проходят в формате открытого диалога. Люди видят, что их слышат, а мы оперативно включаемся в решение вопросов — это и есть настоящая работа на местах», — прокомментировал Евгений Тертышников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.