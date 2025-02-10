В Дмитровском округе активно поддерживают семьи участников СВО

Администрация Дмитровского муниципального округа поддерживает постоянный контакт с семьями участников СВО, оказывая им всестороннюю помощь. Члены семей военнослужащих знают, что в любой момент могут обратиться за поддержкой, и она будет незамедлительно оказана, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Для детей бойцов регулярно организуются культурные и развлекательные мероприятия. Их приглашают на различные экскурсии, в цирк, музеи и театры, на новогодние представления и многие другие события, чтобы подарить им положительные эмоции.

Недавно они посетили выставку «Чудеса тропиков. Живые бабочки» в Дмитровской центральной библиотеке. Экспозиция вызвала восторг у посетителей всех возрастов, но особое внимание организаторы уделили семьям военнослужащих, предоставив им бесплатные билеты. Дети смогли познакомиться с удивительным миром тропической природы.

В специальном павильоне, где бабочки свободно порхали вокруг, сотрудник выставки рассказал гостям о различных видах бабочек, их питании, жизненном цикле и правилах обращения с этими хрупкими созданиями. После этого семьи отправились на экспозицию, где были представлены рептилии, насекомые и земноводные. Пауки, ящерицы, змеи, жабы и кузнечики вызвали неподдельный интерес как у детей, так и у взрослых. Хотя этих обитателей нельзя было брать в руки, за ними можно было наблюдать через стекло террариумов.

«Мне всё очень понравилось! Особенно ящерицы, пауки и то, что бабочки летали вокруг нас. Нам рассказали о всех обитателях выставки, думаю, это пригодится мне на уроках биологии», — поделилась впечатлениями юная посетительница.

А 23 февраля для детей из семей участников СВО запланирована экскурсия в музей техники Вадима Задорожного. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться по перейдя по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/67a07212d04688c504b52c7f/.

«В то время как наши бойцы сражаются на передовой, наша главная задача — оказывать всестороннюю поддержку их семьям. Они знают, что всегда могут обратиться в дмитровский Центр поддержки и в филиал Фонда „Защитники Отечества“. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить их всем необходимым и помочь с бытовыми вопросами. Единение фронта и тыла — это залог нашей Победы!» — подчеркнул глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Для получения помощи семьи участников СВО могут обратиться:

В «Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей» Дмитровского городского округа. Телефон: 8 926 140-87-66 (с 09:00 до 18:00, с понедельника по пятницу).

К социальному координатору Государственного фонда «Защитники Отечества». Телефон: 8 903 100-60-03.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.