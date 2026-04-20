В Дмитрове открыли мемориальные доски героям СВО

Мемориальные доски в честь выпускников Дмитрия Яковлева и Вадима Колчина, погибших в ходе специальной военной операции, открыли 17 апреля в школе №10 Дмитровского округа. В церемонии приняли участие представители власти, родные героев, педагоги и школьники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Памятные доски установили в честь выпускников школы, удостоенных ордена Мужества посмертно. Ранее в образовательном учреждении открыли «Парты героев», посвященные Дмитрию Яковлеву и Вадиму Колчину.

Дмитрий Яковлев окончил школу в 2012 году, учился в Дмитровском институте непрерывного образования, прошел службу в армии. 4 сентября 2023 года он добровольно заключил контракт и отправился в зону СВО. Погиб 21 октября 2023 года на территории ДНР.

Вадим Колчин после школы ушел в армию, принимал участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая 2017 года. В январе 2024 года он добровольно отправился на СВО, служил санитарным инструктором. Скончался 7 сентября 2024 года в госпитале имени Бурденко от ранения, полученного в Волчанске Харьковской области.

На митинге выступили глава округа Михаил Шувалов, депутат Московской областной думы Марина Шевченко и настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» иерей Дионисий Оскольский. Родители героев поблагодарили администрацию и школу за сохранение памяти о сыновьях. После минуты молчания участники церемонии возложили цветы к мемориальным доскам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.