В Черноголовке объявили сбор индивидуальных перевязочных пакетов для бойцов СВО

Черноголовское отделение «Молодой Гвардии Единой России» объявляет сбор индивидуальных перевязочных пакетов (ИПП-1), которые играют важную роль в оказании первой помощи при ранениях для участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Перевязочные пакеты необходимы для быстрой и эффективной помощи в экстренных ситуациях, могут спасти жизнь, а также ускорить процесс восстановления наших защитников, которые находятся на лечении в госпитале.

Ранее в отделение поступил запрос от городской инициативной группы «Шьем для Своих» о необходимости данных перевязок.

Черноголовские рукодельницы с начала проведения СВО не жалеют своего времени и сил, занимаясь неоценимым трудом. Они сердечно относятся к нашим мужчинам, которые находятся на передовой или лечатся в госпиталях. Эти замечательные женщины шьют необходимые вещи — балаклавы, термобелье, а также специальную одежду для раненых в госпиталях, собирают и передают необходимые вещи для наших защитников.

В Черноголовке работает 1 пункт приема ИПП-1 по адресу: Институтский пр-кт, д. 8, 1 этаж (здание администрации — слева от общественной приемной). Время приема — 9:00 – 18:00.

Всю информацию можно уточнить по телефону: 8 (964) 760-92-60 (Маргарита).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.