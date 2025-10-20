В Чехове прошло прощание с погибшим воином СВО

Со всеми почестями проводили в последний путь героя специальной военной операции, жителя поселка Столбовая, рядового Алексея Сухарева. Проститься с бойцом пришли родные и близкие, а также представители администрации муниципалитета, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С началом проведения специальной военной операции Алексей ушел добровольцем на фронт, служил стрелком-телефонистом. Погиб 20 января во время выполнения боевого задания.

«Глубочайшие соболезнования родным и близким Алексея. Он был сыном, братом, дядей, но в первую очередь он был защитником, который отдал самое ценное, что есть у человека — свою жизнь за нашу страну, за мирное небо над нами и нашими детьми», — сказал глава округа Михаил Собакин.

🇷🇺 Флаг России, которым был покрыт гроб героя, является символом его служения Родине. По установленному ритуалу перед захоронением воина, флаг был снят и передан на хранение маме Алексея — Ольге Николаевне. Под оружейные залпы и Гимн России герой был погребен. Отдавая ему последние почести, парадным строем вдоль могилы прошли военнослужащие вооруженных сил.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.