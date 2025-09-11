В Чехове открылась выставка о героях СВО

С 5 по 26 сентября на территории Дома культуры «Дружба» муниципального округа Чехов работает бесплатная выставка, посвященная участникам специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Выставка «Герои нашего времени» посвящена волонтерам, медицинским работникам, священнослужителям, участникам и ветеранам СВО. Это художественное повествование о мужестве, свободе и вере, традициях, моральных и духовных ценностях.

Пять художников: Светлана Колесник, Василий Бойчук, Наталья Давыдова, Елена Куличевская, Мария Чаврина написали портреты тех, кто защищал и продолжает защищать Родину.

Открытие выставки состоялось 5 сентября в литературно-музыкальной гостиной Дворца культуры «Дружба» муниципального округа Чехов.

Матери и родственники героев пришли поддержать выставку, рассказав о сыновьях, племянниках и мужьях, героически исполняющих свой долг перед страной.

В рамках музыкального оформления выставки на открытие был приглашен музыкант Виктор Бельцов из группы «Иван». Ведущими мероприятия стали — Елена Короткова и Елена Каменская.

На открытии также присутствовала начальник управления развитием отраслей социальной сферы администрации м. о. Чехов Ольга Щукина. Она вручила благодарственные письма художникам, отметив высокое мастерство и культурную ценность художественных работ, а также выразила надежду, что выставка будет пополняться новыми картинами.

Мероприятие завершилось словами благодарности организаторов и гостей в адрес художников и семей героев.

Выставку «Герои нашего времени» можно посетить бесплатно до 26 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.