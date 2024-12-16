В Часовом Яре 350 украинских военных отказались сдаваться и были ликвидированы

Российские войска уничтожили 350 из 700 украинских военных, которые попали в окружение у огнеупорного завода в Часовом Яре (ДНР). Бойцам ВСУ предлагали сдаться, однако они отказались, сообщает Mash .

Выжившие украинские солдаты бежали с территории предприятия к зданию городского совета и стадиону. Большинство из оставивших позиции — иностранные наемники, которые сейчас пытаются обороняться на западе Часова Яра, чтобы выиграть время для оставшихся на заводе бойцов теробороны.

Украинские позиции усиленно обстреливаются артиллерией ВС России. Российская армия также держит под огневым контролем все подступы к городу с юга. На северной части Часова Яра российские войска продвинулись вперед на 900 метров.

Тем временем Минобороны РФ заявило о взятии села Елизаветовка в Покровском районе ДНР.

