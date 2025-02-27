В Бронницах открыли мемориальную доску герою СВО
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о.Бронницы
В школе № 2 Бронниц состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски герою специальной военной операции Анатолию Ворончихину, сообщили в пресс-службе округа.
В октябре 2022 года Анатолию вручили повестку на специальную военную операцию. С октября он проходил военную подготовку, а 6 ноября отправился на место службы в зону СВО. С августа 2023 года по январь 2024 года Анатолий служил на Запорожском направлении, где его опыт и навыки были особенно востребованы. Он всегда поддерживал молодых бойцов, делясь знаниями и помогая в трудных ситуациях.
Анатолий погиб от многочисленных пулевых ранений 6 января 2024 года при выполнении боевой задачи. Посмертно был награждён «Орденом Мужества».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.
«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.