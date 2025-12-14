В Брянской области из-за удара ВСУ погиб мирный житель

сегодня в 17:50

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать российские регионы. В ходе очередного обстрела Брянской области погиб мирный житель, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Предварительно известно, что ВСУ ударили по селу Подывотье Севского района с помощью дрона камикадзе. В результате этой атаки смертельные травмы получил местный житель.

«Родным погибшего — глубочайшие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — написал Богомаз.

Ранее Богомаз сообщал, что в Брянской области были обнаружены и ликвидированы 12 беспилотников самолетного типа, которые принадлежали противнику. Их уничтожение прошло без каких-либо последствий.

