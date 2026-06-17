В Богородском округе депутат помог бойцу СВО с реабилитацией

Депутат Богородского округа Олег Пушенок 17 июня передал ракетку для настольного тенниса раненому участнику СВО Сергею С., который проходит спортивную реабилитацию. Также в работу взят вопрос ремонта его жилья. Параллельно депутат Олег Волянский направил технику десантникам в зону спецоперации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Богородском округе депутаты участвуют в решении вопросов, связанных с поддержкой военнослужащих и ветеранов специальной военной операции.

К Олегу Пушенку обратился мобилизованный участник СВО Сергей С., получивший ранение в ходе боевых действий. Во время реабилитации он занимается настольным теннисом, участвует в турнирах среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и попросил помочь с приобретением профессиональной ракетки. Кроме того, боец сообщил о необходимости ремонта жилья для улучшения бытовых условий.

17 июня депутат встретился с Сергеем и передал ему новый спортивный инвентарь. Вопрос ремонта квартиры остается в работе, депутат держит ситуацию на контроле и намерен оказать содействие в создании комфортных условий проживания ветерану.

Депутат совета депутатов Богородского округа Олег Волянский также оказал поддержку военнослужащим. Он приобрел телевизионную панель для десантников, находящихся в зоне СВО. Технику направили вместе с гуманитарным грузом, собранным жителями поселка Зеленый и города Старая Купавна. Посылка уже отправлена адресатам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.