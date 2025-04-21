В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель

На трассе Томаровка — Красная Яруга в Белгородской области от удара FPV-дрона пострадал мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Пострадавшего доставили в Ракитянскую ЦРБ попутным транспортом.

У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги.

«Вся необходимая помощь оказана, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно», — отметил Гладков.

Ранее в Белгородской области силовики разыскивают военного по имени Сергей, который убил одного сослуживца и ранил другого, после чего сбежал.