В Белгородской области военный взорвал сослуживцев гранатами и сбежал с оружием

Baza: под Белгородом военный взорвал сослуживцев гранатами и сбежал с оружием

В Белгородской области силовики разыскивают военного по имени Сергей, который убил одного сослуживца и ранил другого, после чего сбежал. Беглый армеец вооружен АК-74 с одним магазином, сообщает Baza со ссылкой на источники.

Предварительно, Сергей родом из Чувашии и проходил службу в штурмовой роте в Краснояружском районе Белгородской области.

Накануне, 16 апреля, боец поспорил с другими солдатами, после чего открыл по ним огонь и забросал гранатами. В итоге один военный погиб, второй получил ранения, утверждает издание.

После убийства Сергей взял автомат и сбежал в неизвестном направлении. Его продолжают разыскивать с привлечением белгородской полиции.