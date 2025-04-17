В Белгородской области военный взорвал сослуживцев гранатами и сбежал с оружием
Baza: под Белгородом военный взорвал сослуживцев гранатами и сбежал с оружием
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
В Белгородской области силовики разыскивают военного по имени Сергей, который убил одного сослуживца и ранил другого, после чего сбежал. Беглый армеец вооружен АК-74 с одним магазином, сообщает Baza со ссылкой на источники.
Предварительно, Сергей родом из Чувашии и проходил службу в штурмовой роте в Краснояружском районе Белгородской области.
Накануне, 16 апреля, боец поспорил с другими солдатами, после чего открыл по ним огонь и забросал гранатами. В итоге один военный погиб, второй получил ранения, утверждает издание.
После убийства Сергей взял автомат и сбежал в неизвестном направлении. Его продолжают разыскивать с привлечением белгородской полиции.