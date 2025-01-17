В Белгородской области сбили 6 баллистических ракет США

16 января украинские войска попытались обстрелять объекты в Белгородской области с использованием баллистического оружия. Российские военные уничтожили 6 дальнобойных ракет ATACMS, жертв и разрушений нет, сообщает пресс-служба Минобороны России в регулярной сводке.

Все американские ракеты, выпущенные по приграничному региону России, сбили в ходе противовоздушного боя.

«Минобороны России предпримет меры по нанесению ответного удара», — заявило оборонное ведомство.

Суммарно за неделю российская ПВО уничтожила 12 американских ATACMS, 8 англо-французских крылатых ракет Storm Shadow, 7 управляемых авиабомб Hammer (Франция), 48 снарядов РСЗО HIMARS (США) и почти 750 беспилотников самолетного типа.

Между тем появилась информация о ракетном ударе по Кривому Рогу, родному городу президента Украины Владимира Зеленского.