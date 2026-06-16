В Балашихе врачи отправили 100 коробок помощи бойцам СВО

Сотрудники Балашихинской больницы направили около 100 коробок гуманитарного груза для бойцов спецоперации. Помощь сформировали по запросам военнослужащих, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В состав гуманитарного груза вошли средства личной гигиены, продукты питания, медикаменты, 3D-принтер и генераторы. Список необходимого формировали на основе обращений самих бойцов.

«Всем коллективом мы приняли единогласное решение, что участвуем в сборе. Обычно мы спрашиваем, что необходимо на фронте нашим ребятам, стараемся по максимуму укомплектоваться и отправить необходимую гуманитарную помощь. Такая поддержка очень важна», — сказала главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

Связь с военнослужащими поддерживает ветеран боевых действий, начальник отдела гражданской обороны и мобилизационной работы больницы Дмитрий Соколовский. Благодаря этому формируется актуальный перечень востребованных вещей.

В Балашихе работают три постоянных пункта сбора помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, а также в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7, и на Октябрьской улице, 11, в микрорайоне Железнодорожный. Дополнительная информация о пунктах и перечне необходимого размещена на сайте volonter.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.